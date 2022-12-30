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تعطّل سيارة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وزحمة سير في المحلة (التحكم المروري)

Lebanon 24
30-12-2022 | 05:18
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