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الرئيس الصيني: الطريق إلى السلام في أوكرانيا لن يكون سهلا لكنه سيبقى موجودا وسنزيد من التعاون الاستراتيجي مع روسيا

Lebanon 24
30-12-2022 | 06:24
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