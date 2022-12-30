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وزير الخارجية البريطانية: لن نتوقف عن اتخاذ إجراءات ضدّ النظام الإيراني حتى تتم محاسبته

Lebanon 24
30-12-2022 | 08:54
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