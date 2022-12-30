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لجنة الإنقاذ الدولية: قرارات طالبان السبب في عدم إيصال المساعدات للمحتاجين في أفغانستان (العربية)

Lebanon 24
30-12-2022 | 11:09
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