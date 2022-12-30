رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يبحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات (سكاي نيوز عربية)

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