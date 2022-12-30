Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة وتسجل أسوأ أعوامها منذ 2018 (الشرق)

Lebanon 24
30-12-2022 | 12:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة وسط تفاؤل إزاء تعافي الصين (الشرق)
lebanon 24
31/12/2022 04:08:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الكويتية: شركة البترول الوطنية تصدر أول شحنة من وقود الديزل المطور إلى الأسواق الأوروبية (الشرق)
lebanon 24
31/12/2022 04:08:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ": الأسهم الروسية الأسوأ أداء في 2022.. ينتظرها مستقبل قاتم
lebanon 24
31/12/2022 04:08:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد موسكو ستفاقم مشاكل الاتحاد الأوروبي نفسه (الشرق)
lebanon 24
31/12/2022 04:08:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:45 | 2022-12-30
18:43 | 2022-12-30
18:42 | 2022-12-30
18:42 | 2022-12-30
18:41 | 2022-12-30
18:23 | 2022-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website