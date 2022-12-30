Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية كانون الثاني المقبل (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
30-12-2022 | 13:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم 6 كانون الثاني على مبنى الكونغرس الأميركي تعقد جلسة استماع علنية نهائية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
31/12/2022 04:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
خام برنت ينخفض إلى 80.54 دولار للبرميل في أدنى مستوى منذ كانون الثاني (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
31/12/2022 04:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
‏الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
31/12/2022 04:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: روسيا لا تخطط لأي اتصالات مع إدارة الرئيس الأميركي قبل نهاية العام (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
31/12/2022 04:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:45 | 2022-12-30
18:43 | 2022-12-30
18:42 | 2022-12-30
18:42 | 2022-12-30
18:41 | 2022-12-30
18:23 | 2022-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website