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الحكومة الفرنسية: المسافرون من الصين إلى فرنسا ملزمون بتقديم فحص سلبي لـ"كورونا" وارتداء الأقنعة الواقية على متن الطائرات (الشرق)

Lebanon 24
30-12-2022 | 13:27
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