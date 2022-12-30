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بوتين يسمح بتسويات بالعملة الأجنبية مع مشترين من دول غير صديقة عند دفع أو تحصيل ديون إمدادات الغاز الروسي (الشرق)

Lebanon 24
30-12-2022 | 14:23
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