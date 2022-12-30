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وسائل إعلام سورية: استهداف صاروخي للقاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور (العربية)

Lebanon 24
30-12-2022 | 14:46
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