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القرار يطلب رأي محكمة العدل بشأن اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية ضد الفلسطينيين

Lebanon 24
30-12-2022 | 18:43
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