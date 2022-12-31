Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الفلسطينية ترحب بطلب الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي القانوني بشأن تبعات "الاحتلال الإسرائيلي" وتعتبره "إنجازا تاريخيا" (سبوتنيك)

Lebanon 24
31-12-2022 | 01:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الاحتلال الإسرائيلي"... مطلب أممي من "العدل الدولية"
lebanon 24
31/12/2022 12:42:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية": الخارجية الأوكرانية تطلب رسميا استبعاد روسيا من الأمم المتحدة
lebanon 24
31/12/2022 12:42:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يسلم الأمم المتحدة "موقفاً موحداً" بشأن عودة النازحين السوريين
lebanon 24
31/12/2022 12:42:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون فلسطينيون: تصويت الأمم المتحدة على إبداء الرأي حول الاحتلال الإسرائيلي انتصارا لنا (العربية)
lebanon 24
31/12/2022 12:42:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2022-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2022-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2022-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2022-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:38 | 2022-12-31
05:37 | 2022-12-31
04:36 | 2022-12-31
03:55 | 2022-12-31
03:16 | 2022-12-31
03:10 | 2022-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website