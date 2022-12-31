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الرئاسة الفلسطينية: آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا وعلى العالم تحمل مسؤولياته (الجزيرة)

Lebanon 24
31-12-2022 | 02:08
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