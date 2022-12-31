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خارجية اليابان: كوريا الشمالية تعرض أمن المنطقة والعالم للخطر وسنتصدى لها جماعيا (الجزيرة)

Lebanon 24
31-12-2022 | 02:17
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