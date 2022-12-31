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التلفزيون الإيراني: مصرع شخص وإصابة أكثر من 37 آخرين إثر اصطدام حافلتين في مطار الإمام الخميني الدولي
Lebanon 24
31-12-2022
|
02:27
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