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التلفزيون الإيراني: مصرع شخص وإصابة أكثر من 37 آخرين إثر اصطدام حافلتين في مطار الإمام الخميني الدولي

Lebanon 24
31-12-2022 | 02:27
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