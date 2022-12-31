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الرئيس الصيني شي جين بينغ مهنئاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعام الجديد: العلاقات مع روسيا ستجد فرصاً جديدة للتطور في 2023

Lebanon 24
31-12-2022 | 04:36
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