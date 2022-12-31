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عمدة ميكولايف الأوكرانية: انطلاق صواريخ روسية باتجاه المقاطعة وندعو السكان إلى الحذر (الجزيرة)
Lebanon 24
31-12-2022
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05:37
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