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الفاتيكان: البابا فرنسيس سيترأس جنازة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر في 5 كانون الثاني (الحرة)

Lebanon 24
31-12-2022 | 06:21
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