Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الروسية: لافروف بحث مع نظيره التركي الملف السوري (العربية)

Lebanon 24
31-12-2022 | 06:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بمؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: تركيزنا كان على الأزمة السورية وبحثنا الخطوات الكفيلة بمواجهة الأوضاع في الجنوب السوري
lebanon 24
31/12/2022 21:28:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: اقترحنا عقد لقاء مع نظيري السوري في دولة ثالثة خلال النصف الثاني من كانون الثاني (الشرق)
lebanon 24
31/12/2022 21:28:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في اجتماع هو الأول من 11 عاماً.. وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره السوري
lebanon 24
31/12/2022 21:28:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع السورية تصف لقاء وزراء الدفاع التركي والروسي والسوري في موسكو بالـ "إيجابي" (العربية)
lebanon 24
31/12/2022 21:28:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:35 | 2022-12-31
13:32 | 2022-12-31
13:22 | 2022-12-31
13:22 | 2022-12-31
13:12 | 2022-12-31
13:10 | 2022-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website