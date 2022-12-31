Advertisement

أخبار عاجلة

بوتين للروس في تمنياته بمناسبة رأس السنة: الحق الأخلاقي والتاريخي الى جانبنا

Lebanon 24
31-12-2022 | 07:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: لا هدنة في أوكرانيا بمناسبة رأس السنة
lebanon 24
31/12/2022 21:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تحديد عطلة الصحافة بمناسبة الميلاد ورأس السنة الميلادية
lebanon 24
31/12/2022 21:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: سيتعين في النهاية التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا وعلى جميع أطراف التسوية القبول بالحقائق على الأرض
lebanon 24
31/12/2022 21:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لا تملك الحق الأخلاقي للحكم على الحريات الدينية في روسيا
lebanon 24
31/12/2022 21:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:35 | 2022-12-31
13:32 | 2022-12-31
13:22 | 2022-12-31
13:22 | 2022-12-31
13:12 | 2022-12-31
13:10 | 2022-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website