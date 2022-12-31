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عمدة كييف: مقتل شخص في منطقة سولوميانسك وسقوط عدد من الجرحى (الجزيرة)

Lebanon 24
31-12-2022 | 07:39
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