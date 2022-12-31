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الجيش الأوكراني: الدفاعات الجوية أسقطت 12 صاروخا روسيا من أصل 20 (العربية)

Lebanon 24
31-12-2022 | 09:26
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