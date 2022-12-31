الجيش: وصلت 3 مراكب من القوات البحرية يرافقها مركب من اليونيفيل إلى موقع المركب الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا وباشر العناصرُ إنقاذَ الأشخاص من المركب المذكور وعددهم 200 تقريباً

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