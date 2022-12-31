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منظمة حقوقية إيرانية: الحرس الثوري ينشر قناصة فوق مبنى القضاء بمدينة جوانرود في كرمانشاه (العربية)

Lebanon 24
31-12-2022 | 10:09
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