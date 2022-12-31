Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو يقول إن إسرائيل ليست ملزمة بتصويت الأمم المتحدة حول قانونية الاحتلال (العربية)

Lebanon 24
31-12-2022 | 13:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤولون فلسطينيون: تصويت الأمم المتحدة على إبداء الرأي حول الاحتلال الإسرائيلي انتصارا لنا (العربية)
lebanon 24
31/12/2022 21:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: قرار الأمم المتحدة حقير ولن يكون ملزما لإسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
31/12/2022 21:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية ترحب بطلب الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي القانوني بشأن تبعات "الاحتلال الإسرائيلي" وتعتبره "إنجازا تاريخيا" (سبوتنيك)
lebanon 24
31/12/2022 21:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: سنواصل دعم الإسرائيليين والفلسطينيين لتحقيق السلام في إطار حل الدولتين (العربية)
lebanon 24
31/12/2022 21:32:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:35 | 2022-12-31
13:32 | 2022-12-31
13:22 | 2022-12-31
13:22 | 2022-12-31
13:10 | 2022-12-31
13:03 | 2022-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website