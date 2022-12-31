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وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا في 2023 (الشرق)

Lebanon 24
31-12-2022 | 13:32
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