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الرئيس الفرنسي: تجنب انقطاع الكهرباء خلال العام المقبل سيكون ممكنا إذا واصلنا ترشيد الاستهلاك

Lebanon 24
31-12-2022 | 14:49
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