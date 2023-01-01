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الراعي للسياسيين: إرفعوا أيديكم عن القضاء

Lebanon 24
01-01-2023 | 03:26
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الرّاعي للسياسيين: إرفعوا أيديكم عن القضاء ولا تُعطّلوا دوره!
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01/01/2023 14:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: اغتيل جندي من قوات حفظ السلام وكأنه حدث عابر وفي السجون مسجونون من كل الطوائف والقضاء في حالة إضراب
lebanon 24
01/01/2023 14:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: انتخاب رئيس لا يتم ببدعة الاتفاق المسبق عليه فهذا نقيض نظامنا الديمقراطي بل يتم بالاقتراع المقترن بالتشاور والحوار يوما بعد يوم لا مرة في كل اسبوع
lebanon 24
01/01/2023 14:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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01/01/2023 14:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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