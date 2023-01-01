الراعي: انتخاب رئيس لا يتم ببدعة الاتفاق المسبق عليه فهذا نقيض نظامنا الديمقراطي بل يتم بالاقتراع المقترن بالتشاور والحوار يوما بعد يوم لا مرة في كل اسبوع

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