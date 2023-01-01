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الراعي: انتخاب رئيس لا يتم ببدعة الاتفاق المسبق عليه فهذا نقيض نظامنا الديمقراطي بل يتم بالاقتراع المقترن بالتشاور والحوار يوما بعد يوم لا مرة في كل اسبوع

Lebanon 24
01-01-2023 | 03:33
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معوّض من بكركي: إعادة انتظام المؤسسات وإعادة تكوين السلطة يكون بانتخاب رئيس للجمهورية ونشدّد على الانتخاب وليس التوافق فهذا ما ينصّ عليه الدستور وعلى النواب تحمّل مسؤولياتهم عبر عدم تطيير النصاب وثانياً بالانتخاب
lebanon 24
01/01/2023 14:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي عن انتخاب الرئيس: الاتفاق على شخص يكون بالتصويت والتشاور
lebanon 24
01/01/2023 14:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي من بكركي: نتمنى إنتخاب رئيس للجمهورية لإعادة التوازن للحكم وهذا ما شدّد عليه البطريرك الراعي
lebanon 24
01/01/2023 14:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي أمام وفد كتائبي:الوطن في خطر والشعب يتلقى الضربات ولا يمكن للكتل النيابية ان تستمر في الأخذ والرد والطريقة التي تجري فيها عملية انتخاب الرئيس غير صحيحة
lebanon 24
01/01/2023 14:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
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