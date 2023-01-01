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أخبار عاجلة
السفيرة الأميركية في كييف: الولايات المتحدة متأكدة تماما من انتصار أوكرانيا في 2023
Lebanon 24
01-01-2023
|
04:28
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