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السفيرة الأميركية في كييف: الولايات المتحدة متأكدة تماما من انتصار أوكرانيا في 2023

Lebanon 24
01-01-2023 | 04:28
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