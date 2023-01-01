وسط إجراءات أمنية مشددة، يؤدي الزعيم اليساري لولا دا سيلفا اليمين رئيساً للبرازيل اليوم بعد تهديدات من أنصار سلفه اليميني جايير بولسونارو بالقيام بأعمال عنف

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