البابا فرنسيس: إذ نحتفل اليوم باليوم العالمي للسلام، لنرفع صلاتنا إلى مريم الكلية القداسة، والدة الله، لكي تجعلنا في هذا العصر الملوث بالريبة واللامبالاة قادرين على الشعور بالشفقة والعناية

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