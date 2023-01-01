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البابا فرنسيس: إذ نحتفل اليوم باليوم العالمي للسلام، لنرفع صلاتنا إلى مريم الكلية القداسة، والدة الله، لكي تجعلنا في هذا العصر الملوث بالريبة واللامبالاة قادرين على الشعور بالشفقة والعناية

Lebanon 24
01-01-2023 | 07:55
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