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صحيفة تايمز أوف إسرائيل: وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يتعهد بمحاربة "الإرهاب" ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي
Lebanon 24
01-01-2023
|
08:12
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