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الخارجية البريطانية: وقف جميع وردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا اعتبارا من اليوم

Lebanon 24
01-01-2023 | 11:18
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