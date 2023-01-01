Advertisement

أخبار عاجلة

استعدادات لتنصيب لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل

Lebanon 24
01-01-2023 | 12:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لولا دا سيلفا يؤدي اليمين رئيساً للبرازيل للمرة الثالثة
lebanon 24
02/01/2023 02:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط إجراءات أمنية مشددة، يؤدي الزعيم اليساري لولا دا سيلفا اليمين رئيساً للبرازيل اليوم بعد تهديدات من أنصار سلفه اليميني جايير بولسونارو بالقيام بأعمال عنف
lebanon 24
02/01/2023 02:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تنصيب لولا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة
lebanon 24
02/01/2023 02:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام برازيلية: توقيف شخص مسلّح بسكين وعبوة ناسفة حاول اقتحام حفل تنصيب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا
lebanon 24
02/01/2023 02:22:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:10 | 2023-01-01
18:51 | 2023-01-01
18:35 | 2023-01-01
18:29 | 2023-01-01
18:28 | 2023-01-01
18:27 | 2023-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website