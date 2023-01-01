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الرئيس البرازيلي يتعهّد بعد تنصيبه للمرة الثالثة بالعمل على جعل بلاده في طليعة الاقتصاد العالمي

Lebanon 24
01-01-2023 | 13:47
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