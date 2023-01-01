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وزارة الداخلية الفرنسية: الشرطة احتجزت 490 شخصاً ليلة رأس السنة خلال أعمال الشغب التي تم خلالها إحراق 690 سيارة

Lebanon 24
01-01-2023 | 16:04
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