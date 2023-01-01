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صندوق النقد الدولي: نتوقع دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود في العام 2023
Lebanon 24
01-01-2023
|
17:05
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