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المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان يقول إن هناك "تقاربا كبيرا" بين مجلسي النواب والدولة

Lebanon 24
01-01-2023 | 17:22
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