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وسائل إعلام سورية: عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية من العاصمة دمشق

Lebanon 24
01-01-2023 | 18:29
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