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وكالة سبوتنيك: تضرر منشأة لإمداد الطاقة في مقاطعة بريانسك الروسية جراء هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة
Lebanon 24
01-01-2023
|
23:31
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