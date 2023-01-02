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بوليتيكو: ناسا تقول إن الصين يمكن أن تدعي ملكية أجزاء ضخمة من القمر إذا فازت في سباق الفضاء مع أميركا

Lebanon 24
02-01-2023 | 01:37
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