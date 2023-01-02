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الخارجية الإيرانية: كرة الاتفاق النووي في ملعب الغرب وتبادل الرسائل مع الطرف الآخر متواصل

Lebanon 24
02-01-2023 | 02:54
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