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الدفاع الإسرائيلية تطلب زيادة ميزانيتها 2.85 مليار دولار تحضيرا لعمل عسكري ضد إيران

Lebanon 24
02-01-2023 | 03:05
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