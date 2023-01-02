Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإيرانية: ندين بشدة العدوان على مطار دمشق ونعتبره انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها

Lebanon 24
02-01-2023 | 03:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية التركية: مستعدون لنقل السيطرة في مناطق وجودنا في سوريا إلى دمشق
lebanon 24
02/01/2023 21:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
دمشق تدين بيان الخارجية الفرنسية حول الأوضاع في شمال غرب سوريا
lebanon 24
02/01/2023 21:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: ندين بشدة واقعة إطلاق النار على عمران خان ونحث جميع الأطراف في باكستان على الامتناع عن أعمال العنف (الجزيرة)
lebanon 24
02/01/2023 21:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: كرة الاتفاق النووي في ملعب الغرب وتبادل الرسائل مع الطرف الآخر متواصل
lebanon 24
02/01/2023 21:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:12 | 2023-01-02
13:24 | 2023-01-02
13:13 | 2023-01-02
13:11 | 2023-01-02
13:03 | 2023-01-02
12:12 | 2023-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website