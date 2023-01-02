وفد "حزب الله" من بكركي: قدمنا التهنئة بالأعياد للبطريرك وتمّ مقاربة الأمور الأساسية في لبنان من ضمنها إنتخاب الرئيس وقد أبدى الراعي حرصه على إنجاز هذا الإستحقاق بأقرب فرصة

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