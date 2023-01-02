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وفد "حزب الله" من بكركي: المطلوب حوار حقيقي وجدي بين الكتل النيابية وهذا ما دعا إليه الرئيس بري

Lebanon 24
02-01-2023 | 04:17
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