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ابراهيم السيد: لا يوجد صفحة قديمة وصفحة جديدة بيننا وبين البطريرك لكن الاوضاع الصحية والكورونا تسببت بفسحة زمنية تزيد من الشوق

Lebanon 24
02-01-2023 | 04:23
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