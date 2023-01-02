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البطريرك مار بشارة بطرس الراعي سيغادر غداً الى روما للمشاركة الخميس المقبل في جنازة البابا بينيديكتوس السادس عشر في الفاتيكان

Lebanon 24
02-01-2023 | 05:39
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