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العاهل الأردني يوجه الحكومة بتجميد ضريبة الكيروسين بالشتاء لتخفيف أعباء المواطنين

Lebanon 24
02-01-2023 | 05:48
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